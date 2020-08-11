Казань, , 09:06 — REGNUM В Татарии продолжается уборочная кампания. По оперативным данным министерства сельского хозяйства в республике на 11 августа намолочено 2,036 млн тонн зерна при средней урожайности 40,6 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 561 тыс. га.

В лидерах по собранному зерну Буинский район — 110 тыс. тонн, Тетюшский — 97,7 тыс. тонн, Заинский — 91,9 тыс. тонн. Самая высокая урожайность зерновых отмечается в Заинском районе — 61,3 ц/га.

В 2019 году в это время было убрано 550 тонн зерновых и зернобобовых с площади 168,1 тыс. га при урожайности 32,7 ц/га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с целью поощрения лучших комбайнеров в Татарии организован конкурс на гранты главы республики. По итогам соревнования для отличившихся передовиков-комбайнеров предусмотрены 200 премий по 100 тыс. рублей.

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