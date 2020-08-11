Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Совокупный объем депозитов в банках Казахстана по состоянию на 1 июля составил 19,9 трлн тенге ($47,6 млрд), что на 4,4% больше, чем в начале года. Об этом 11 августа заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании правительства.

По его словам, банковские вклады в национальной валюте выросли на 10,2% и составили 11,9 трлн тенге ($28,5 млрд). Вместе с тем объем вкладов в иностранной валюте сократился на 3,1%, до 7,9 трлн тенге ($18,9 млрд).

Досаев добавил, что уровень долларизации депозитов сократился до 40%. В декабре 2019 года этот показатель составлял 43,1%. Объем кредитования составил 13,9 трлн тенге ($33,2 млрд), что на 0,4% больше, чем в начале года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2020 года рост в обрабатывающей промышленности Казахстана составил 3,8%.

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