Москва, , 08:53 — REGNUM Работодатель вправе перевести своих сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

В министерстве уточнили, что работодатель должен издать соответствующий приказ, в котором должны быть отражены условия работы (время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и др.)

При этом заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей остается без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса компании IDF Eurasia, почти две трети жителей России (63%), работающих на удаленной работе из-за введения эпидемиологических ограничений, хотели бы как можно скорее вернуться в офис.

Исследователи также отметили, что переход на «удалёнку» снизил производительность труда в среднем на 35%. Такую цифру в ходе опроса сообщали представители кадровых служб и руководящего звена компаний.

Читайте также: 93% россиян против снижения зарплат сотрудникам на «удаленке»