Уфа, , 08:55 — REGNUM Проект плана возрождения единого трамвайного сообщения между северной и южной частями Уфы представил начальник управления транспорта и связи Ильдар Юланов на «транспортном часе», который прошел в режиме видеоконференции в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, единое трамвайное сообщение было прервано 20 лет назад после того, как были демонтированы трамвайные пути на проспекте Октября.

По словам чиновника, специалисты рассматривали несколько вариантов восстановления движения. В результате они предложили смонтировать новый маршрут по улице Российской.

Ильдар Юланов отметил, что трамвайная линия, длина которой составит 10 км, позволит снизить нагрузку на дорожную сеть, а значит обеспечит жителям комфортное и быстрое передвижение. При этом она на нанесет ущерба озеленению и благоустройству улицы.

Чиновник отметил, что в будущем планируется соединить трамвайными линиями также микрорайоны Сипайлово и Инорс.

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