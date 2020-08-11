Уфа, , 08:49 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на авторынке Башкирии за первое полугодие 2020 года обнародовало издание UfaTime.ru со ссылкой на данные «Автостат Инфо».

Лидером данного списка стал корейский кроссовер Hyundai Creta. За период с января по июнь 2020 года обладателями этой модели стали 1173 жителя Башкирии. Вторую строчку занимает Renault Duster с результатом продаж 569 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 (548 шт.).

На четвертом и пятом местах рейтинга разместились соответственно Lada 4×4 (502 ед.) и Volkswagen Tiguan (404 ед.).

Кроме того, в десятку самых популярных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в Башкирии по итогам первых шести месяцев 2020 года также вошли: Kia Sportage (384 шт.), Renault Kaptur (359 шт.), Chevrolet Niva (339 шт.), Mazda CX-5 (315 шт.) и Nissan X-Trail (302 шт.).

Напомним, компактный кроссовер Hyundai Creta стал самым продаваемым на авторынке РФ среди автомобилей сегмента SUV с начала 2020 года.

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