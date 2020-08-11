Ростов-на-Дону, , 08:46 — REGNUM Ход реализации крупных инвестиционных проектов в Ростовской области обсудит с представителями бизнес-сообщества губернатор региона Василий Голубев. Об этом 11 августа сообщает ИА REGNUM.

Также известно, что инвестиции в крупные проекты, которые реализуются в Ростовской области, составляют около 200 млрд рублей.

Кроме этого, в ходе обсуждения будет проведено рассмотрение вопроса о дополнении перечня «100 губернаторских инвестиционных проектов» двумя новыми проектами: строительства завода по производству емкостных полуприцепов в Аксайском районе и увеличение мощности по производству конвейерных роликов на АО «ПромТяжМаш». Инвестиции в оба данных проекта составляют 1,5 млрд рублей.

При этом строительство завода в Аксайском районе позволит создать 350 рабочих мест со средней заработной платой 45 тыс. рублей, а расширение производства на АО «ПромТяжМаш» будет способствовать увеличению объемов производства конвейерных горяче-формованных изделий и дополнительно принять на работу сотрудников со средней зарплатой 51 тыс. рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ростовская область ожидает партию инкубационных яиц из США.