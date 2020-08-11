Москва, , 08:33 — REGNUM На портале поставщиков Москвы стали доступны новые услуги для самозанятых граждан. Они выделены в отдельную категорию, сообщается на портале мэра столицы.

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Теперь самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот, получать заказы, находить партнеров.

Налоговый статус самозанятого позволяет пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче бухгалтерской отчетности. Налоговый статус в июле указали около 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в январе — июне 2020 года количество граждан, получивших статус самозанятых, увеличилось на 70%.

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