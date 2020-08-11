Магадан, Магаданская область, 11 августа 2020, 08:23 — REGNUM Губернатор Колымы Сергей Носов поручил вернуть жителям региона переплаты по начисленным платежам за услуги ЖКХ в условиях снижения тарифов на электроэнергию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Читайте также: Камчатка просит правительство сохранить выравнивание энерготарифов для ДФО
По словам Сергея Носова, власти Магаданской области в декабре 2019 года нашли возможность снизить тариф на электроэнергию на 33%:
«Он стал объективным и соответствует тем затратам, которые на данный момент несут энергетики».
При этом губернатор добавил, что это не значит, что падение тарифов на электроэнергию должно быть компенсировано ростом тарифов на остальные энергоносители. А это и произошло.
Суммарный рост нагрузки на жителей региона за оплату услуг ЖКХ должен быть не более 4%.
«Тарифы на электроэнергию были снижены для людей, а не для того, чтобы поднять тарифы по другим отраслям. Все перерасчёты должны быть сделаны до конца августа, а «переплата» должна быть возвращена людям», — сказал на заседании в правительстве Носов.
В первом полугодии 2020 года тариф для населения составил 3 рубля 51 копейку за 1 квт/час, во втором полугодии — 3 рубля 65 копеек.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки просят правительство РФ сохранить действующее выравнивание тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня для регионов Дальнего Востока.