Магадан, Магаданская область, , 08:23 — REGNUM Губернатор Колымы Сергей Носов поручил вернуть жителям региона переплаты по начисленным платежам за услуги ЖКХ в условиях снижения тарифов на электроэнергию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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По словам Сергея Носова, власти Магаданской области в декабре 2019 года нашли возможность снизить тариф на электроэнергию на 33%:

«Он стал объективным и соответствует тем затратам, которые на данный момент несут энергетики».

При этом губернатор добавил, что это не значит, что падение тарифов на электроэнергию должно быть компенсировано ростом тарифов на остальные энергоносители. А это и произошло.

Суммарный рост нагрузки на жителей региона за оплату услуг ЖКХ должен быть не более 4%.

«Тарифы на электроэнергию были снижены для людей, а не для того, чтобы поднять тарифы по другим отраслям. Все перерасчёты должны быть сделаны до конца августа, а «переплата» должна быть возвращена людям», — сказал на заседании в правительстве Носов.

В первом полугодии 2020 года тариф для населения составил 3 рубля 51 копейку за 1 квт/час, во втором полугодии — 3 рубля 65 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки просят правительство РФ сохранить действующее выравнивание тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня для регионов Дальнего Востока.