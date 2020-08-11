Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 10 августа снижением по иностранным активам. Рубль торговался в плюсе до закрытия вечерней сессии. Его укреплению способствовал рост цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть подорожала в ответ на оптимистичные комментарии главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса в Азии до докризисного уровня.

Торги по рублевым парам 10 августа закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 73,47 руб., евро/рубль — на 0,66%, до 86,27 руб., фунт/доллар — на 0,28%, до 96,00 руб.

Укрепление рубля против американской валюты было сдержанным, поскольку доллар на Форекс торговался в плюсе против большинства основных валют. Поддержку он получил 7 августа от отчета по рынку труда в США, а также от ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

США ввели санкции против высших должностных лиц Гонконга и Китая. Китай в ответ ввел санкции в отношении 11 американцев.

Сегодня, 11 августа, на торгах в Азии баррель Brent торгуется выше $45. Рост слабый, поскольку на выходных должны пройти новые переговоры между США и Китаем с целью пересмотра договоренностей, достигнутых в январе.

С открытия торговой сессии на Мосбирже стоит ожидать небольшого укрепления российской валюты к иностранным валютам на 15 копеек. Для дальнейшего укрепления рубля продавцам доллара необходимо пройти уровень 73,20 руб. Тогда продавцам откроется дорога к 72,30 руб.

Внимание участников рынка по-прежнему направлено на затянувшиеся переговоры по поддержке экономики, а также на новости о коронавирусе и об отношениях между США и Китаем.

Конгресс со вчерашнего дня на каникулах, однако демократы пытаются договориться после односторонних мер поддержки со стороны президента США.

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