Самара, , 08:12 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в России на вторичном рынке было продано 517 299 машин марки Lada, что на 16,8% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что марка Lada лидирует на рынке б/у машин. В июне текущего года она занимала долю в 26,1% от всех продаж подержанных легковушек в России.

Среди моделей Lada наибольшей популярностью на вторичном авторынке пользуется модель Lada 2114. Всего с января по июнь в стране были куплены 52 632 такие машины — на 18,7% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась Lada 2107 с результатом перепродаж 43 030 авто. Здесь падение продаж составило 23% к прошлогоднему результату. Третье место заняла Lada 2170 Priora. Её перепродажи упали в указанный период на 18%, до 40 042 экземпляров.

Пятёрку лидеров замыкают вседорожник Lada 212 (37 933 ед.; — 10%) и Lada 2190 Granta (36 119 ед.; — 5%).

Напомним, по итогам июля текущего года в РФ было куплено 31 709 автомобилей Lada, что на 5,7% больше (или +2% с Niva) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Читайте также: В России выросли продажи Lada с автоматической трансмиссией