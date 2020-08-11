Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:50 — REGNUM В Северо-Курильске Сахалинской области заработал новый рыбоперерабатывающий завод, где будут выпускать свежемороженую продукцию: филе, печень и икру трески, разделанные камбалу, палтус, навагу, макрурус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Мощности производства предполагают переработку 150 тонн сырья в сутки. На заводе установлено современное оборудование известной рыбопромышленникам немецкой компании BAADER.

«Минпромторг РФ проверяет соблюдения условий реализации инвестиционного проекта и выполнения требований к объектам инвестиций, по результату проверки будет принято решение о распределении ООО «Алаид» доли инвестквот на 2021 год», — сказали в правительстве.

Кроме свежемороженой рыбопродукции, завод будет выпускать рыбную муку и жир. Высокотехнологичная рыбомучная установка производства датской компании «Oestergaard A/S» способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки.

Новый завод обеспечит рабочими местами местных жителей — предприятия рыбной отрасли являются основой экономики Северо-Курильского района, обеспечивая около 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов муниципального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине рыбоперерабатывающий завод Курильских островов готовится выпускать главный ингредиент крабовых палочек — фарш сурими.