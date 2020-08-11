Чебоксары, , 07:46 — REGNUM В Чувашии на торги повторно выставлено движимое и недвижимое имущество банкротного «Чувашского бройлера». Предприятие продаётся единым лотом, включая возникшие после возбуждения дела о банкротстве обязательства. Начальная цена лота не изменилась — более 538 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На открытые торги выставлено имущество ОАО «Чувашский бройлер», входящее в единый имущественный комплекс (предприятие должника), часть которого является предметом залога. В состав лота также включены обязательства, возникшие после возбуждения дела о банкротстве (текущие обязательства).

Начальная цена лота определена в размере 538 085 564 рубля, задаток составляет 20%, шаг аукциона — 5% от начальной цены. Напомним, что ранее предприятие по той же цене выставлялось единым лотом в мае 2020 года. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений по цене имущества.

В структуре лота движимое имущество оценено в сумму 267 217 280 рублей и включает 535 позиций. Также в лот включено недвижимое имущество, право аренды земельных участков и дебиторская задолженность.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом ОАО «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежат республике. Предприятие находится в Чебоксарском районе.

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