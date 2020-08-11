Южно-Сахалинск, , 07:13 — REGNUM Правительство Сахалинской области обсуждает с руководством «Аэрофлота» возможность возобновления субсидированных перелётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Продажу субсидированных билетов «Аэрофлот» для дальневосточников прекратил в начале августа. Авиакомпания объяснила такое решение тем, что уже освоила федеральные деньги, выделенные на субсидирование.

«В переговорах варианты найдены, если «Аэрофлот» примет наши предложения, то уже в течение следующей недели появится возможность возобновить продажу льготных билетов на Сахалин», — сказали в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» принял решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.