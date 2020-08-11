Чебоксары, , 07:08 — REGNUM В Чувашии с начала года цены выросли на 3,1%, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в июле 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг составил 103,1% (в июле 2019 года по сравнению с декабрём 2018 года — 102,3%). В том числе продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 4,9% и 2,4%, стоимость услуг выросла на 1,2%.

За указанный период в структуре продовольственных товаров наибольший рост цен произошёл на сахар (+36,8%), крупу, бобовые (+25,9%) и плодоовощную продукцию, включая картофель (+15,5%). Подешевели только яйца (-8,3%), молоко и молочная продукция (-0,7%).

Что касается наблюдаемых видов непродовольственных товаров, то все они подорожали, более всего — медикаменты (+7,8%).

Из услуг более всего выросли цены на услуги страхования (+3,9%) и услуги пассажирского транспорта (+3,1%). В то же время подешевели услуги в сфере зарубежного туризма (-1,9%) и услуги организаций культуры (-0,3%).