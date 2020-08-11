Балей, , 06:25 — REGNUM В Забайкальский край по национальному проекту «Здравоохранение» оступило 12 передвижных флюорографов стоимостью порядка десяти миллионов рублей каждый. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, технику получили в четырех медицинских организациях, том числе: Балейская ЦРБ, Фтизиопульмонологический центр, Агинская туберкулезная больница и Читинская ЦРБ.

«У нас есть старая машина, которую мы заменим, эта намного лучше, поскольку она цифровая. Охват населения по таким мобильным группам будет около 20%. В первую очередь мы поедем в отдаленные села, где нет фельдшера — за 90−100 километров от Читы. Это села Оленгуй, Ленинск, Гонгота, Сохондо», — пояснил главный врач Читинской центральной районной больницы Геннадий Емельянов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. забайкальские власти заявили о том, что полностью выполнили три национальных проекта: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Культура» и «Здравоохранение».

Читайте ранее в этом сюжете: На приоритетные проекты в Забайкалье потратят почти 4,5 млрд рублей