Чебоксары, , 06:20 — REGNUM В Чувашии задолженность по выплате заработной плате снижается. На 1 июля зарплатные долги в республике составили 23,1 млн рублей, что на 36,5% меньше по сравнению с данным на начало года. Текущая задолженность сократилась на 7,2% — до 59,7 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на планёрке в правительства глава минтруда Чувашии Алена Елизарова.

Алена Елизарова Cap.ru

Мониторинг задолженности ведут Чувашстат, который уже длительное время не публикует данные по зарплатным долгам, и госинспекция труда. Министр труда со ссылкой на орган статистики проинформировала, что в республике на 1 июля задолженность по выплате заработной плате составила 23,1 млн перед 343 работниками в девяти организациях. По сравнению с 1 января задолженность уменьшилась на 13,3 млн рублей, или на 36,5%.

По оперативным данным инспекции труда, на 4 августа текущие долги по зарплате составили 59,7 млн рублей в 32 организациях. С начала года долги сократились на 4,6 млн рублей, или на 7,2%. Если на начало года без зарплаты оставались 1468 человек, то в настоящее время — 1331.

«На 16 экономически активных предприятиях задолженность составила 9 млн рублей, на 16 организациях-банкротов — 50,7 млн рублей. Основная задолженность образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств, снижения спроса на товары и услуги, либо задолженности заказчика», — сказала Алена Елизарова.

В структуре долгов по зарплате 70,6% приходится на предприятия обрабатывающих производств, 17,2% — строительные предприятия.

Долги по заработной плате сложились в организациях в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Чебоксарском, Марпосадском, Цивильском и Ядринском районах.