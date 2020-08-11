Посёлок городского типа Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, , 06:15 — REGNUM Большинство котельных Тунгокоченского района Забайкальского края оказались неготовыми к прохождению грядущего отопительного периода. В этом лично убедился вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Не готовы котлы, проблемы с электрикой, не обустроены места отдыха для кочегаров, не отремонтированы крыши, окна, другие грубые нарушения», — заявил чиновник. По его словам, если работающие в регионе концессионеры не выполнят необходимые мероприятия, муниципальные власти рассмотрят возможность расторжения соглашения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с запуском отопления происходили в Забайкалье осенью 2019 года: к концу сентября неподключёнными к теплу оказались 80 социальных учреждений в Акшинском, Борзинском, Нерчинском, Могойтуйском и Сретенском районах, а также более 600 жилых домов в Оловяннинском, Каларском, Борзинском, Читинском, Чернышевском и Тунгиро-Олекминском районах.

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