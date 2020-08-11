Чита, , 05:56 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 11 августа 2020 г. в регионе насчитывается 33 931 такой гражданин, тогда как 13 июля их было 27 968 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уровень безработицы в регионе составляет уже 6,5% (на 31 июля — 5,1%). Только за последние сутки безработными признаны 454 человека. С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 39 383 человека, безработными признаны 33 756. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 10 827 человек. Увеличилась также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 5922 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 164 человека закрыли свои ИП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 августа безработными были признаны 249 жителей Забайкалья.

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