Токио, , 05:20 — REGNUM В Японии профицит платёжного баланса в июне упал на 86,6% в сравнении с подобным периодом 2019 года. Об этом министерство финансов Японии 11 августа сообщает на своём сайте.

Как следует из опубликованного отчёта, объём профицита в июне 2020 года составил 167,5 млрд иен (около $1,5 млрд).

Ранее, 20 июля, финансовое ведомство страны сообщило о сокращении экспорта страны в июне на 26,2%. Объём импорта при этом снизился на 14,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, три крупнейшие финансовые компании Японии заявили о падении уровня прибыли за апрель — июнь 2020 года на величину от 25% до 60%.

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