Москва, , 04:56 — REGNUM Запасы леса в России в стоимостном выражении оценили в $4−17 трлн эксперты международной компании Boston Consulting Group (BCG). Об этом 11 августа сообщает РБК.

По данным BCG, стоимость лесов в мире сегодня оценивается в $50−150 трлн, и, таким образом, Россия обладает примерно 8−11% от мирового запаса ресурса. При этом по площади (815 млн га из 4 млрд га) на Россию приходится до 20% лесов.

«Текущая стоимость лесов в России, а это примерно $4 трлн, превосходит стоимость всей российской нефти на 28% ($3,08 трлн по данным на май 2020 года)», — отметил партнёр-эксперт московского офиса BCG Константин Полунин.

Ранее свою стоимостную оценку древесных лесных ресурсов России приводили в Минприроды. По данным на 2018 год, она соответствовала 9 трлн рублей.

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