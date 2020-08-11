Пекин, , 04:02 — REGNUM Тяньцзиньский индекс судоходства в Китае (TSI), который является индексом океанических грузовых отправлений на международных и внутренних направлениях, составил 655,29 пункта, что на 1,66% выше, чем на предыдущий рабочий день, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Статистические выборки TSI охватывают 27 международных судоходных маршрутов из портов Тяньцзинь, Циндао и Цаофэйдянь, а также основные китайские внутренние судоходные маршруты, соединяющиеся с портом Тяньцзинь.

TSI публикуется в рабочие дни и впервые был опубликован в сентябре 2010 года. Он выдан Центром обслуживания международной торговли и судоходства Тяньцзиня в муниципалитете Тяньцзинь Северного Китая.