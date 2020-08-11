Пекин, , 03:34 — REGNUM Количество грузовых поездов, отправившихся по направлению Китай — Европа значительно выросло в июле, достигнув 1232, что на 68% выше в годовом исчислении, сообщает 9 августа компания China State Railway Group.

Таким образом уже третий месяц подряд данный показатель выше 1000 и пятый месяц подряд, когда демонстрируется двузначный показатель прироста, сообщили в компании. Грузовые поезда играют ключевую роль в стабилизации международной системы поставок и логистических цепочек.

Объем грузов, отправленных этими поездами, вырос на 73% в годовом исчислении и достиг отметки 113 тыс. двадцатифутовых эквивалентов. Спрос на поезда направления Китай — Европа значительно вырос в связи с тем, что экономика страны постепенно оправляется после эпидемии нового коронавируса.

Количество отправленных поездов выросло на 74% в годовом исчислении в прошлом месяце, достигнув 724, в то время как количество обратных поездов выросло на 60%, до 508 за тот же месяц.