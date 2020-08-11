Владивосток, , 02:58 — REGNUM Коммунальные службы Приморья края продолжают готовить системы тепло‑ и водоснабжения, электросети и жилой фонд к предстоящему отопительному сезону. Работы запланировано завершить до 15 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 11 августа подготовлено 1702 объекта соцкульбыта (72%), 12 560 жилых домов (62%), 2438 км тепловых сетей (78%), 4521 км сетей водоснабжения (71%).

По словам специалистов, готовность к зиме жилищно-коммунального комплекса Приморья составляет 70%.

«До 1 сентября должен быть готов жилой фонд, до 15 октября важно обеспечить полную готовность края к отопительному сезону», — сказали в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске из 5783 многоквартирных домов к отопительному периоду 3 августа были готовы 3492 — это более 61%.