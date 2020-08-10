Джалал-Абад, Киргизия, , 22:29 — REGNUM В 2020 году стимулирующие гранты из республиканского бюджета Киргизии на общую сумму около 504,8 млн сомов (479,3 млн рублей) получили 196 проектов по социально-экономическому развитию регионов республики.

Эти деньги направлены на реализацию 78 связанных со школами проектов, на 36 связанных с детскими садами проектов, на 36 проектов по развитию инфраструктуры, на 23 проекта по реконструкции и строительству спортивных объектов, на 16 проектов по развитию объектов культуры и лишь на 7 проектов, связанных со сферой здравоохранения.

Больше всего стимулирующих грантов получила Джалал-Абадская область — 115 438,8 млн сомов (109,6 млн рублей) на реализацию 46 проектов.

На втором месте оказалась Чуйская область — около 92,3 млн сомов (87,6 млн рублей) на 35 проектов, а третье досталось Ошской области — 87 млн сомов (82,6 млн рублей) на 34 проекта.

Затем следует Иссык-Кульская область — 64,9 млн сомов (61,6 млн рублей) на 24 проекта, Баткенская область — более 57,5 млн сомов (54,6 млн рублей) на 22 проекта и Нарынская область — более 46,9 млн сомов (44,5 млн рублей) на 20 проектов.

Замыкает список Таласская область, которой досталось чуть больше 40,6 млн сомов (около 38,6 млн рублей) на реализацию 15 социально-экономических проектов.