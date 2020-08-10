Бишкек, , 22:24 — REGNUM Министерством экономики совместно с министерством здравоохранения, таможенной и налоговой службами разработан алгоритм по ввозу из-за рубежа медицинских изделий и медоборудования в качестве оказания безвозмездной помощи медицинским учреждениям и населению.

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Этот алгоритм предусматривает ввоз аппаратов искусственной вентиляции легких, пульсоксиметров, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты по специальной таможенной процедуре — без их обложения пошлинами и налогом на добавленную стоимость.

В правительстве Киргизии отмечают, что такой алгоритм будет применяться только в период действия режима чрезвычайной ситуации.