Бишкек, 10 августа 2020, 22:24 — REGNUM Министерством экономики совместно с министерством здравоохранения, таможенной и налоговой службами разработан алгоритм по ввозу из-за рубежа медицинских изделий и медоборудования в качестве оказания безвозмездной помощи медицинским учреждениям и населению.
Читайте также: Власти Киргизии признали — запасов лекарств на случай ЧП в стране не было
Этот алгоритм предусматривает ввоз аппаратов искусственной вентиляции легких, пульсоксиметров, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты по специальной таможенной процедуре — без их обложения пошлинами и налогом на добавленную стоимость.
В правительстве Киргизии отмечают, что такой алгоритм будет применяться только в период действия режима чрезвычайной ситуации.
Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»