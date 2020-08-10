Челябинск, , 20:14 — REGNUM В Челябинской области представители бизнеса просят сохранить единый налог на вменённый доход. В поддержку петиции «Партии роста» они провели флешмоб.

В Челябинске, Магнитогорске и Златоусте на более чем двух тысячах объектов торговли 10 августа появились плакаты с надписью «Людям — да. Власти — нет. Сохраним ЕНВД». Глава профсоюза «Магнитка бизнес» Алина Азанова отмечает, что правительство снова пытается выехать на спинах тех, кто зарабатывает на жизнь своим трудом и создаёт рабочие места.

«Чиновников волнует только то, что ЕНВД обеспечивает очень низкую собираемость», — считает активистка. При этом, по её мнению, никто из них не стремится думать о том, что отмена ЕНВД приведёт к гибели миллионов микропредприятий, так как налоговая нагрузка на них возрастёт в разы. Либо они будут вынуждены работать в серой зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕНВД прекратит своё существование 1 января 2021 года. Впрочем, возможно, его продлят до 1 января 2024-го. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Добавим, к 1 января 2020 года таким налоговым режимом пользовались 2 млн из 6 млн представителей малого и среднего бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о продлении срока действия ЕНВД внесен в Госдуму