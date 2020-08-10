Москва, , 19:25 — REGNUM Американская компания Apple не согласна с позицией ФАС России, которая признала её виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений, и намерена в ближайшее время обжаловать решение российского регулятора.

«Мы создали App Store как функцию iPhone, предоставив нашим пользователям безопасный и надёжный магазин для поиска приложений, которые им нравятся, а разработчикам по всему миру — отличные возможности для бизнеса», — заявили представители компании изданию «Код Дурова».

В Apple также отметили, что гордятся тем, что «помогли сотням тысяч разработчиков из России привлечь более миллиарда клиентов из 175 стран мира через App Store».

«Мы обновили наши рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение, и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store», — заявили в Apple.

В компании добавили, что «сотрудничали с «Лабораторией Касперского», которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям», и на сегодняшний день данный разработчик размещает 13 приложений в App Store.

«Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию», — заявили представители Apple.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в ФАС сообщили, что компании Apple будет выдано предписание об устранении нарушений, выразившихся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений.