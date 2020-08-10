Пекин, , 19:24 — REGNUM В Китае опубликован доклад по работе, связанной с преследованием и репатриации на родину скрывающихся за границей коррупционеров, а также по возврату ими незаконно нажитого имущества, сообщает 10 августа Синьхуа со ссылкой на документ, подготовленный Государственным надзорным комитетом.

В докладе указывается 3 тыс. 848 случаев возврата беглецов, которых указанный комитет добился с момента своего создания в 2018 году. В государственную казну возвращены почти 10 млрд юаней (около 1,5 млрд долларов).

Отмечается, что ГНК был создан в ходе начавшейся в 2017 году общенациональной надзорной реформы, в результате которой надзорные комитеты появились на центральном, провинциальном, городском и уездном уровне. Они были созданы по всей стране. По действующей Конституции КНР, государственная надзорная система несет ответственность и отчитывается перед Постоянным комитетом (ПК) ВСНП. На практике ГНК работает в тесном контакте с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины (ЦКПД).