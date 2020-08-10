провинция Цзилинь, 10 августа 2020, 19:16 — REGNUM Ведущий автопроизводитель КНР — компания First Automotive Works (FAW) по отчетам за июль резко нарастила объем продаж автомобилей марки «Хунци» («Красное знамя»), сообщает 10 августа Синьхуа.
В первом месяце второго полугодия компании удалось реализовать почти 322,5 тыс. автомашин, что на 23,2% превышает показатели июля 2019 года. О росте продаж на 7% и 40% соответственно также сообщили совместные предприятия FAW-Toyota и FAW-Volkswagen.
Сообщается, что компания была основана в 1953 году в административном центре северо-восточной провинции Цзилинь — городе Чаньчуне. Она считается «колыбелью» китайского автопрома.