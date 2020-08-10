Сокол, , 18:58 — REGNUM В Вологодской области из отходов целлюлозы начнут производить материал для строительства — Сокольский ЦБК запустил линию вторичной переработки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Это значит, что производство на предприятии теперь будет еще более экологичным и практически безотходным. На выходе — технические порошкообразные лингосульфаты. Этот продукт с замысловатым названием широко используется в строительстве, металлургии, создании буровых растворов и красителей», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

Для запуска новой продукции на комбинате дополнительно открыли 20 рабочих мест.