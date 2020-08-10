Астрахань, , 18:33 — REGNUM В Астраханской области бывшего заместителя директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Чиновница подписала акты о приемке выполненного капремонта, хотя знала, что фактически работы не были выполнены в полном объеме. Из-за этого подрядчик получил более 4,1 миллиона рублей, из которых более 400 тысяч директором строительной фирмы похитил и израсходовал в личных целях. Ещё один преступный эпизод произошёл при подписании контракта с другой фирмой — подрядчик получил более 3,2 миллиона рублей.

Нанесённый фонду ущерб был возмещен в полном объеме. Кировский районный суд Астрахани оштрафовал чиновницу на восемь её зарплат — на сумму более 448 тысяч рублей.

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