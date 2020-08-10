Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 18:08 — REGNUM На Ямале одобрено дальнейшее обустройство Ярудейского месторождения. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение на реализацию первого этапа расширения действующих объектов на семи кустовых площадках, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Ярудейское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Надымском районе Ямала. Его освоение стартовало в 2015 году. Основная часть извлекаемых запасов приходится на нефтяные залежи. Лицензией на добычу владеет ООО «Яргео» — дочернее предприятие ПАО «Новатэк».

Здесь на кустовых площадках №№ 2, 5, 6, 8, 10, 13 и 19 запланировано строительство 25 дополнительных добывающих и нагнетательных скважин, площадок для передвижных замерных установок, аппаратурных блоков, трансформаторного оборудования и других сооружений. Генеральным проектировщиком является тюменское ООО «Промышленный консалтинг».