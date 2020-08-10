Москва, , 18:06 — REGNUM В этом году объем поставок минеральных удобрений на российский рынок может приблизиться к отметке в 4 млн тонн. Это заявил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая по видеосвязи на Дне поля-2020 в подмосковном Барыбино.

«В последние годы благодаря сотрудничеству и партнерским, доверительным отношениям, которые установлены между региональными органами АПК, сельхозтоваропроизводителями и производителями минеральных удобрений и средств защиты растений уровень химизации в области растениеводства существенно повысился, — сообщил Некрасов. — В текущем году приобретено уже на 400 тыс. тонн больше минеральных удобрений, чем за аналогичный период прошлого года. Если в целом за 2019 год мы преодолели рубеж в 3,5 млн тонн в д.в., то в этом году 4 млн тонн — та задача, на которую необходимо ориентироваться».День поля-2020 в Подмосковье был организован Группой «ФосАгро» при поддержке Российской академии наук, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Администрации Домодедовского района.

В рамках деловой программы Дня поля-2020 были проведены четыре пленарные заседания по актуальным для сельского хозяйства темам: зеленым технологиям производства, мелиорации как основе эффективного земледелия, кормопроизводству и кормозаготовкам, технологиям выращивания технических культур.

На площади свыше 25 гектаров на полях ФГБНУ ВНИИА имени Д.Н. Прянишникова были представлены более 50 современных агротехнологий, примененных на десяти популярных сельхозкультурах: озимой и яровой пшенице, ячмене, овсе, картофеле, многолетних травах, подсолнечнике, сое, гречихе, рапсе.

Несмотря на сложные погодные условия (практически полное отсутствие снежного покрова зимой, холодная весна и тройная норма осадков в мае, июне и июле), барыбинские агрономы довели урожайность озимой пшеницы до 6.5−7.5 тонн с гектара против естественной продуктивности местных тяжелосуглинистых дерново-подзолистых почв в 1.8−2.5 тонны.

«Мы уверены, что представленные сегодня результаты экономически эффективны и могут быть успешно использованы российскими сельхозтоваропроизводителями в своей практической деятельности», — отмечено в письме директора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Сергея Карунина.

Отличный результат на барыбинском агрополигоне стал возможен благодаря применению жидкого фосфорного удобрения Apaliqua марки NP 11:37 дважды — осенью для поддержания кущения культуры и возобновления корневого питания и в фазу конца выхода в трубку для поддержания цветения.

Высокая влажность почвы, заплывание верхнего слоя и образование мощной корки на культурах ярового сева привели к полному уничтожению 2300 гектаров яровых посевов в Московской области. Справиться с этой проблемой на почвах в Барыбино помогли листовые обработки инновационными удобрениями производства ФосАгро: стимулятором роста на основе кремния и жидким фосфорным удобрением Apaliqua NP 11:37.

«Заложенные более 60 лет назад на опытной станции нашего института длительные стационарные опыты убедительно показывают, что научно обоснованное применение минеральных, органических удобрений и мелиорантов, совместно с химическими средствами защиты растений, способствует направленному регулированию плодородия дерново-подзолистых почв и повышению продуктивности сельскохозяйственных культур, — говорит академик РАН, директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова Виктор Сычёв. — Сегодня длительные полевые опыты являются уникальными агроэкологическими полигонами, позволяющими проводить междисциплинарные фундаментальные и прикладные исследования.

Отдельно стоит отметить, что на всех культурах применялось в качестве азотного удобрения Nitriva N 46 (карбамид), благодаря которому азот, поступивший с весны, не вымылся тройной нормой осадков. На агрополигоне также показали результативность инновационные марки удобрений Apaviva с микроэлементами, применение которых наиболее эффективно при посеве для расположения гранул удобрения непосредственно в зоне роста корней.

«Продемонстрированные сегодня результаты опытов подтверждают, что применение инновационных агротехнологий позволяет получать стабильно высокие урожаи в зонах рискованного земледелия несмотря на неблагоприятные погодные явления, — отмечает директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин. — Важно, что эти убедительные результаты были показаны в условиях карантинных ограничений — пандемия не стала для наших агрономов непреодолимым препятствием, испытательная работа не была остановлена».

Он также подчеркнул, что на агрополигоне в Барыбино были представлены комплексные решения, учитывающие и специфику почвы, и климат, и рентабельность, и экологию. Все они доступны на онлайн торговой платформе по продаже удобрений, которую ФосАгро запустила первой в стране.

«В рамках платформы мы разработали для отечественных фермеров агрокалькулятор: достаточно ввести информацию о культурах, агрономических условиях, чтобы получить ответ — какие удобрения и в каком количестве нужно вносить», — рассказал о преимуществах нового сервиса Михаил Стеркин.

Незадолго до Дня поля-2020 компания ФосАгро запустила собственный агрономический YouTube-канал. На канале уже опубликован ряд видео-презентаций, рассказывающих об эффективных методиках применения новых комплексных систем минерального питания растений. Кроме того, с помощью этого ресурса можно было следить за ходом агрономических опытов в Барыбино.