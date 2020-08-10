Москва, , 17:55 — REGNUM В настоящее время могут сложиться благоприятные условия для восстановления цен на экспортируемые Россией товары и спроса на ее государственные облигации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов.

«Уровень падения ВВП в России по итогам 2020 года, скорее всего, будет ниже, чем во многих развитых странах. Такая ситуация характерна не только для России, но и многих развивающихся стран, и объясняется тем, что экономики таких стран существенным образом зависят от торговых отношений и инвестиций из развитых стран, — сказал Абрамов. — А во время текущего кризиса именно развитые страны взяли на себя основное бремя поддержки глобальной экономики и стабильности финансовых потоков».

Это, как полагает Абрамов, создает благоприятные условия для восстановления цен на экспортируемые Россией товары и спроса на ее государственные облигации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что меры, предпринятые правительством РФ в период распространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность.