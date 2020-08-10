Москва, 10 августа 2020, 17:55 — REGNUM В настоящее время могут сложиться благоприятные условия для восстановления цен на экспортируемые Россией товары и спроса на ее государственные облигации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов.
Это, как полагает Абрамов, создает благоприятные условия для восстановления цен на экспортируемые Россией товары и спроса на ее государственные облигации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что меры, предпринятые правительством РФ в период распространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность.