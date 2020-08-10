Бишкек, , 17:54 — REGNUM Социальный фонд Киргизии вынес на общественное обсуждение проекты постановлений правительства о проведении с 1 октября 2020 года индексации базовой и страховой частей пенсии.

Ведомство предлагает проиндексировать базовую часть пенсии на рост средней зарплаты за 2019 год — то есть на 100 сомов (95 рублей).

При этом, базовая часть пенсии индексируется только в том случае, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год — то есть меньше 4 287 сомов (4 080 рублей).

Также соцфонд предлагает проиндексировать страховую часть пенсий, увеличив ее не менее чем на 200 сомов (190 рублей) для тех, кто получает пенсию ниже прожиточного минимума за предыдущий год, а также не менее чем на 360 сомов (340 рублей) для тех, чья пенсия составляет и превышает прожиточный минимум.

Отмечается, что расходы на индексацию базовой части пенсии составят 75,23 млн сомов (более 71,6 млн рублей), а на повышение страховых частей пенсий — 752,6 млн сомов (более 717,1 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по прогнозам аналитиков социального фонда Киргизии, 1 октября 2020 года в республике будет насчитываться около 689 тысяч пенсионеров. У 38% из них, то есть у 261,8 тысячи человек, общий размер пенсии будет ниже прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.