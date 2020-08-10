Москва, , 17:52 — REGNUM Средневзвешенная (с у чётом доли рынка) стоимость нового легкового автомобиля в России за последние пять лет выросла на 40%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По его оценкам, в 2015 году средняя по рынку цена на новый автомобиль составляла 1,2 млн рублей, а по итогам I полугодия 2020 года она выросла уже до 1,67 млн рублей.

При этом средневзвешенная стоимость иномарки пять лет назад составляла 1,362 млн рублей, а автомобиля российского бренда — 510 тысяч рублей. К настоящему времени данный показатель для иномарок вырос на 44% и достиг 1,96 млн рублей, для российских автомобилей — на 37%, до 700 тысяч рублей.

Основной причиной роста цен на автомобили эксперты называют падение курса рубля по отношению к основными мировым валютам. В числе других факторов указываются рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция.