Москва, , 17:50 — REGNUM Смягчить последствия эпидемии коронавирусной инфекции для российской экономики помогли оперативное введение карантина и временная приостановка деятельности предприятий и организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в 2020 году в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

«Это произошло на ранней стадии распространения заболевания и способствовало тому, что масштабы эпидемии в России оказались меньшими, чем во многих других крупных странах, — сказал Абрамов. — Быстро были развернуты мощности по госпитализации инфицированных. Эффективными были социальные меры поддержки, например выплаты пособий на детей. Заметную поддержку бизнесу оказало существенное снижение ключевой ставки с 6% в марте до 4,25% сейчас».

Как подчеркнул экономист, крайне важно то, что властям РФ удалось сохранить макроэкономическую стабильность, обеспечившую привлекательность государственных облигаций (ОФЗ) у иностранных инвесторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что российский рынок труда, потрепанный пандемией и карантином, окончательно стабилизируется не раньше ноября 2020 года.

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