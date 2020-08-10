Москва, 10 августа 2020, 17:50 — REGNUM Смягчить последствия эпидемии коронавирусной инфекции для российской экономики помогли оперативное введение карантина и временная приостановка деятельности предприятий и организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в 2020 году в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Как подчеркнул экономист, крайне важно то, что властям РФ удалось сохранить макроэкономическую стабильность, обеспечившую привлекательность государственных облигаций (ОФЗ) у иностранных инвесторов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что российский рынок труда, потрепанный пандемией и карантином, окончательно стабилизируется не раньше ноября 2020 года.
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