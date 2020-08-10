Калуга, , 18:43 — REGNUM Новым управляющим калужским отделением ПАО Сбербанк назначен Андрей Ручай, ранее занимавший должность заместителя управляющего челябинским отделением Сбербанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Рабочая встреча врио губернатора Владислава Шапши с представителями Сбербанка Admoblkaluga.ru

10 августа врио губернатора области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с вице-президентом, председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кириллом Брелем, новым калужским управляющим Сбербанка Андреем Ручаем и бывшим руководителем калужского Сбербанка Сергеем Лукияном, ныне возглавившем Южное отделение Сбербанка. В ходе встречи был представлен отчёт о работе калужского Сбербанка за 2019 год и первое полугодие 2020 года. Также шла речь о сотрудничестве банка с правительством Калужской области в сферах транспорта, образования и реализации цифровых проектов.

Кредитный портфель калужского отделения Сбербанка на 1 августа 2020 года составляет 38 млрд рублей, выданных юридическим лицам и предпринимателям, 26,5 млрд рублей — населению. В регионе Сбербанк активно поддерживает благотворительные и волонтёрские проекты, оказывает помощь образовательным учреждениям, детским домам и социальным приютам. В поддержку медикам и волонтёрам, борющимся с распространением новой коронавирусной инфекции, было собрано более миллиона рублей для покупки средств защиты.

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