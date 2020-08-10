Москва, 10 августа 2020, 17:07 — REGNUM Властям РФ удалось удержать банковскую систему страны от развала, полагает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что в настоящее время в РФ пока рано говорить о восстановлении потребительской активности.
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