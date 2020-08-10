Москва, , 17:07 — REGNUM Властям РФ удалось удержать банковскую систему страны от развала, полагает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«То, что удалось сделать правительству, так это сохранить банковскую систему, — сказал Сафонов. — Не дать ей развалиться в силу того, что заемщики не могли покрывать свои обязательства, связанные с кредитами. Удалось поддержать потребительский спрос населения за счет двух вещей — это повышенные пособия по безработице и прямые выплаты населению и семьям с детьми. Потребительский спрос был поддержан. И реальные доходы, которые рухнули во II квартале, могли бы упасть еще сильнее, если бы не было этих действий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что в настоящее время в РФ пока рано говорить о восстановлении потребительской активности.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист оценил усилия правительства РФ по поддержанию спроса