Москва, 10 августа 2020, 17:06 — REGNUM Правительство России смогло купировать внутренние обстоятельства, связанные с объявлением карантина, но не те, которые были вызваны остановкой всей мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что принятые правительством РФ беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний показали свою эффективность.
Иными словами, как пояснил Сафонов те деньги, которые не были потрачены на зарубежные поездки, пошли, например, на компенсацию неполученных доходов вследствие карантина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что меры, предпринятые правительством РФ в период распространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность.
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