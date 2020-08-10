Москва, , 17:06 — REGNUM Правительство России смогло купировать внутренние обстоятельства, связанные с объявлением карантина, но не те, которые были вызваны остановкой всей мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что принятые правительством РФ беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний показали свою эффективность.

«Поэтому, естественно, ситуация развивалась сообразно тому, как она развивалась во всех странах, — сказал Сафонов. — То есть резкое сокращение потребительского спроса. И поддержать его за счет внутренних источников не удалось. И в принципе это сделать было невозможно. Что касается действий в отношении попытки стабилизовать ситуацию, связанную с закрытием границ, то здесь удалось в определённой степени поддержать в первую очередь граждан. Но эта поддержка в меньшей степени коснулась компаний. Восстановить потребительский спрос, связанный с поездками за рубеж, естественно, не удалось. Он просто перешел в другую сферу».

Иными словами, как пояснил Сафонов те деньги, которые не были потрачены на зарубежные поездки, пошли, например, на компенсацию неполученных доходов вследствие карантина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что меры, предпринятые правительством РФ в период распространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность.

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