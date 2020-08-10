Москва, , 16:50 — REGNUM «Бесплатного интернета» нет и быть не может и, если кто-то из пользователей не платит за ту или иную услугу, это значит, что ее оплачивает другой пользователь, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 августа, президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин.

Ноутбук Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Роскомнадзора Андреем Липовым. Одной из основных тем были вопросы развития и качества связи, обсуждались также темы защиты персональных данных и выявления противоправного контента.

«Как государство может стимулировать рост качества связи? Проблема качества и надёжности — это комплексная проблема, а не только производная от используемых протоколов и технических решений.

Во-первых, как стало очевидно в последнее время, бесплатный и неограниченный доступ к информационным и развлекательным ресурсам приводит к драматическому росту потребления. Следовательно, перечень таких ресурсов должен быть строго ограничен.

Во-вторых, рынок ждёт стандартизации протоколов компрессии видеосигнала. Это серьёзный шаг в направлении оптимизации трафика.

И, наконец, важно помнить, никакого «бесплатного интернета» нет и быть не может. Строительство сетей — это очень серьёзные капитальные затраты. То, что бесплатно для одного пользователя, всегда включено в счёт другого.

И уровень проникновения, и трафик в российском сегменте интернета растут. В период вынужденной изоляции проблема качества и надежности сетей лишь обострилась. Даже крупнейшие операторы — члены нашего Союза оценивали уровень загрузки сетей в это время как крайне высокий, на уровне новогоднего, до 90% емкостей оказалось задействовано. Тем не менее это бизнес операторов связи и зона их прямой ответственности.