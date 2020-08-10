Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону после четырехмесячного перерыва возобновили работу кафе и рестораны. Ранее были открыты летние площадки и веранды, передаёт ИА REGNUM.

Кофе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Теперь заведения общепита смогут открыть залы внутри помещений. На территории Ростова-на-Дону осуществляют деятельность 1 тыс. 935 предприятий общественного питания. Все ли они откроются в первые же дни после снятия ограничений, сегодня сказать сложно», — отметил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

ИА REGNUM напоминает, что работа всех типов предприятий общественного питания возобновляется с 10 августа при строгом соблюдении санитарных норм. Соответствующее решение донской губернатор Василий Голубев 6 августа.