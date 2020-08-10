Москва, , 16:01 — REGNUM Кипр полностью согласился на предложенные Россией условия по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%. Об этом сегодня, 10 августа, ИА REGNUM сообщили в Министерстве финансов РФ по итогам проведённых переговоров об изменении налогового законодательства.

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«Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов», — говорится в сообщении федерального ведомства.

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«Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — сказал глава российской делегации, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, добавив, что процесс денонсации соглашения остановлен.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2021 года.

«В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», — добавил статс-секретарь, заместитель министра финансов отметил Алексей Сазанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Министерство финансов РФ запустило процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. В федеральном ведомстве пояснили, что такие шаги предприняты «для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%».

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