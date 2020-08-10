Рим, , 16:00 — REGNUM Власти Италии снизят ставки НДФЛ в 2021 году, заявил в интервью La Repubblica в понедельник, 10 августа, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

В конце 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте обещал, что налоги в стране будут снижены в течение 2020 года. Предполагалось рассмотреть проект снижения и унификации двух ставок НДФЛ — с 27% и 23% до 20%.

Оппоненты нынешнего либерал-популистского правительства, в свою очередь, отмечают, что, обещая снижать налоги, действующие власти их лишь повышают. В 2020 году, если бы некоторые проекты не были отменены из-за эпидемии и ее последствий, налоговая нагрузка на граждан страны должна была вырасти на 12 млрд евро.