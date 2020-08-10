Мессина, Италия, , 15:57 — REGNUM Можно внести поправки в многострадальный проект строительства моста на Сицилию и вместе этого прорыть тоннель между континентом и островом, заявил в понедельник, 10 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Правительство рассматривает такую возможность, добавил он. Вопрос рассматривается в контексте развития сети высокоскоростного железнодорожного сообщения — власти не оставляют надежду включить в эту сеть и Сицилию.

Мэр сицилийской Мессины Катено Де Лука в свою очередь назвал идею Конте «ахинеей», отметив, что проект строительства моста на остров был разработан еще 40 лет назад и — несмотря на то, что до стройки дело так и не дошло — является вполне реализуемым.