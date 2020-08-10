Рим, , 15:52 — REGNUM Европейский банк инвестиций в понедельник, 10 августа, согласовал выделение Италии первого из двух миллиардов евро на нужды здравоохранения.

За счет этих средств предполагается, в том числе, профинансировать создание 3500 новых мест в отделениях интенсивной терапии и четырех «мобильных структур» для интенсивной терапии на 300 мест каждая.

Всего к настоящему времени банком одобрено предоставление Италии 6,5 млрд евро кредитов, в том числе 3,3 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса.

Согласно договоренностям, достигнутым главами стран-членов ЕС в июле 2020 года, итальянские компании смогут получить из различных фондов ЕС около 200 млрд евро на преодоление последствий «коронакризиса», большая часть этих средств — кредитные.