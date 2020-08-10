Москва, , 15:47 — REGNUM В настоящее время в РФ пока рано говорить о восстановлении потребительской активности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что в РФ наблюдается быстрое восстановление потребительской активности.

«Несмотря на прирост статистического показателя в объемах потребительских расходов на 0,6% в последнюю неделю июля, говорить о восстановлении рано, — сказал экономист. — И проблема здесь кроется не только в снижающихся доходах населения. Ключевой вопрос в пока еще не восстановившейся модели потребительского поведения: население не готово вернуться к формату допандемийных трат. Например, объем затрат в ресторанах и барах ниже приблизительно на 30%, чем было зафиксировано до начала ограничительных мер. К тому же не все розничные точки восстановили свою работу».

Кроме того, как подчеркнул экономист, действие психологического фактора в ожидании второй волны давит на потребительские настроения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что в целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление — более динамичным, чем в других странах.

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