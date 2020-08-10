Москва, 10 августа 2020, 15:47 — REGNUM В настоящее время в РФ пока рано говорить о восстановлении потребительской активности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что в РФ наблюдается быстрое восстановление потребительской активности.
Кроме того, как подчеркнул экономист, действие психологического фактора в ожидании второй волны давит на потребительские настроения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что в целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление — более динамичным, чем в других странах.
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