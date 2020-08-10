Бишкек, , 15:24 — REGNUM На выплату государственных пособий из республиканского бюджета Киргизии выделено 3 млрд 803,5 млн сомов (около 3 млрд 635 млн рублей), передает пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Из этих денег больше всего потрачено на социальные пособия — 1 млрд 795,9 млн сомов (1 млрд 716 млн рублей) и на ежемесячные пособия нуждающимся семьям с детьми в возрасте до 16 лет — 1 млрд 735,7 млн сомов (около 1 млрд 659 млн рублей).

Оставшиеся 271,9 млн сомов (около 260 млн рублей) пошли на выплату единовременного пособия при рождении ребенка.

В настоящее время в Киргизии насчитывается 503,2 тысячи получателей государственных пособий.

В том числе 339,2 тысячи получателей ежемесячных пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте до 16 лет, 96,7 тысячи получателей ежемесячных соцпособий, не имеющих права на пенсию, а также 67,3 тысячи получателей единовременного пособия при рождении ребенка.

Отмечается, что средний размер социального пособия составил около 3 030 сомов (2 890 рублей), пособия для нуждающихся семей с детьми — около 870 сомов (830 рублей), а пособия на новорожденного — 4 000 сомов (3 820 рублей).