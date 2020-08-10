Берлин, , 15:19 — REGNUM Правительство Германии поддерживает контакты с фирмами, которым Соединённые Штаты грозят введением санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сегодня, 10 августа, сделал официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

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Он напомнил, что Берлин отвергает подобные «экстерриториальные санкции». Зайберт, слова которого приводит ТАСС, добавил, что власти ФРГ обсуждают «дальнейшие шаги с европейскими партнерами, Европейской службой внешних действий и Еврокомиссией».

Напомним, ранее газета Handelsblatt сообщила, что в письме от 5 августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH серьёзными последствиями в случае, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для «Северного потока — 2».

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Как сообщало ИА REGNUM, подобные угрозы руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц со стороны Вашингтона депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр охраны окружающей среды Германии Юрген Триттин назвал «объявлением экономической войны».

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