Москва, , 15:16 — REGNUM Вопрос с северными надбавками для граждан, работающих удаленно, непростой, так как сейчас северные надбавки получают только те, кто работает непосредственно в северных регионах, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«А те, кто будет трудиться на удаленном режиме, могут находиться совсем в другом регионе, где условия радикально отличаются от северных. И, наверное, логично было бы учитывать этот фактор.

Такие нюансы стоит регулировать трудовым договором, где будут прописываться эти условия.

Ведь северные надбавки выплачивают не только за тяжёлые условия труда, но и за сам факт проживания в северном регионе, где более суровый климат, тяжелее и дороже условия жизни», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, северные надбавки могут распространить на граждан, работающих удаленно. Положение о северных надбавках может войти в закон об удаленной работе, который находится в разработке.

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