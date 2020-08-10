Москва, 10 августа 2020, 15:16 — REGNUM Вопрос с северными надбавками для граждан, работающих удаленно, непростой, так как сейчас северные надбавки получают только те, кто работает непосредственно в северных регионах, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало ИА REGNUM, северные надбавки могут распространить на граждан, работающих удаленно. Положение о северных надбавках может войти в закон об удаленной работе, который находится в разработке.
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